El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha aseverado este martes que si es elegido europarlamentario por JxCat el 26M "ningún juez prevaricador" lo podrá "suspender", a diferencia de lo que puede ocurrir con el senador y los diputados independentistas encarcelados.

"En el Parlamento Europeo no nos podrá suspender ningún juez prevaricador. No hay Pablos Llarenas que tengan el brazo tan largo y que llegue hasta la Eurocámara y diga: 'a este señor me lo suspende y al otro me lo aparta'", ha señalado en alusión al juez instructor del Supremo que suspendió a los políticos soberanistas presos.