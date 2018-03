El líder de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, ha asegurado que una repetición de las elecciones en Cataluña no sería "ninguna tragedia", aunque ha recalcado que esa "no es la prioridad" porque "no lo desea nadie".

En una entrevista en El Punt Avui, Puigdemont ha desdramatizado un eventual escenario en el que, después de las trabas judiciales a su investidura y las reticencias de la CUP a investir a Jordi Sànchez, Cataluña se acabe viendo abocada a unas nuevas elecciones.