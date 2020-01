El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) está reunido para debatir si declara o no la alerta internacional por el brote de coronavirus en China, una decisión que no tiene "por qué implicar otras medidas" ya establecidas y que probablemente no cambiará la práctica de los profesionales sanitarios.

El director del Centro de Emergencias y Alertas de Sanidad, Fernando Simón, que ha comparecido en rueda de prensa junto al ministro del ramo, Salvador Illa, ha señalado que, no obstante, sí favorece adoptar algunas acciones de investigación coordinada y de apoyo a los países afectados.

No implica modificaciones en los mecanismos de trabajo de los países y en España "no va a cambiar sustancialmente" el modo de trabajo, ha dicho Simón.

Y es que en la práctica de los profesionales y las instituciones sanitarias "no habría ningún tipo de impacto" si la OMS declara la alerta, según ha asegurado a Efe el experto en enfermedades transmisibles en la comunidad de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), Benito Almirante, debido a que el protocolo sanitario ya está establecido.

"El protocolo afecta seguramente a otras cuestiones que van más allá del aspecto puramente sanitario", ha apuntado Almirante.

En este sentido, ha abundado en que puede afectar a asuntos relacionados con los desplazamientos de personas desde y hacia las zonas de alto riesgo, por eso ha indicado que la OMS tendrá que valorar si tiene que restringir o no esos movimientos, así como el transporte de mercancías.

Ha recordado, por ejemplo, que con la crisis del ébola -entonces la OMS también activó la alerta internacional- hubo una limitación absoluta de desplazamientos desde y hacia los países de África Occidental afectados por el virus.

"En esta ocasión, quiero pensar que esto no es así porque la enfermedad es muy diferente y la zona de riesgo es extensísima", ha afirmado Almirante, quien ha insistido en que cada alerta de la OMS es distinta.

Así, ha subrayado que el grado de importancia de la alerta y de las medidas a adoptar "tiene que ver con el tipo de patógeno que produce la enfermedad" y también influye si frente a ésta existen o no medidas preventivas o terapéuticas.

"Hace unos años la OMS activó la alerta con el virus del zika, entonces el vector era un mosquito. Por tanto, es muy diferente la alerta de cuando el vector es un mosquito que cuando la transmisión es de persona a persona a través del aire", ha dicho el experto de la Seimc.

En el pasado, la OMS ha declarado este tipo de emergencia en cinco ocasiones: ante el brote de gripe H1N1 (2009), los del ébola en África Occidental (2014) y en la República Democrática del Congo (2019), el de polio en 2014 y el de virus zika en 2016.