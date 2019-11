El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy (c) junto a los integrantes del PP Carolina España (i), Ángel González (2i), Pablo Montesinos (3d) Manuel Barón (2d) y Patricia Navarro durante su intervención en un acto electoral que ha tenido lugar este sábado en Antequera. EFE/AJ Guerrero

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy (PP) ha advertido este sábado de que en España se está "viviendo de las rentas de las políticas de otros gobiernos pero la cosa ya empieza a no ir como nos gustaría, porque no se hace lo que hay que hacer y se hace lo que no hay que hacer".

Rajoy, que ha participado en un acto del PP en Antequera (Málaga), ha resaltado que "de la herencia no se vive indefinidamente" y ha instado a "continuar las reformas y controlar las cuentas públicas".