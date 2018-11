La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha querido hoy tranquilizar a los dueños de vehículos al asegurar que aún queda "mucho tiempo" en España para coches más eficientes de motor de combustión e híbridos, y ha dicho que si mañana tuviera que comprarse un coche, optaría por un híbrido.

"Hoy puede haber coches eléctricos que si uno tiene en su casa el enchufe correspondiente, lo puede gestionar y si no... Como yo no tengo enchufe en el garaje, me parece que lo práctico sería comprarme un híbrido", ha dicho Ribera en una entrevista en Los Desayunos de RTVE.