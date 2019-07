El exportavoz económico de Cs, Toni Roldán, que hace un mes dejó el partido y su escaño en el Congreso por el acercamiento de Ciudadanos a la derecha, considera que Albert Rivera se equivoca al anteponer sus intereses a los del país para no pactar con el PSOE, y le avisa de que esa estrategia tiene un coste.

En una entrevista que publica hoy 'El País', Roldán explica que se fue de Cs porque Rivera no va a cambiar de estrategia y porque no tiene un proyecto claro de país. "No sé cuál es el proyecto que está vendiendo ahora Rivera o en qué se diferencia del PP", precisa.