Países Bajos no necesita dinero europeo y eso hace que le sea más fácil mantener firme su postura. Lo reconocía a Efe su ministro de Exteriores, Stef Blok, y así lo aplica el primer ministro Mark Rutte a quienes necesitan fondos, sea para exigir reformas al Sur, o respeto al Estado de derecho al Este, lo que lo convierte en el “Mister No” de Bruselas.

Para Rutte, la Unión Europea es como “un club de amigos” donde hay todo tipo de voces y posturas, aunque no tarda en aclarar que esa “amistad” no es tan literal porque en las cumbres de Bruselas los jefes de Estado y Gobierno europeos no se juntan “para celebrar los cumpleaños” sino para “defender el interés” doméstico. Y eso es innegociable para él.