El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, aconseja a la primera ministra británica, Theresa May, "no retroceder" en las negociaciones del "brexit" con Bruselas, en una entrevista publicada hoy por "The Sunday Times".

"Mi experiencia en el Parlamento europeo me dice que o te impones o te timan", afirma el líder de la ultraderechista Liga, también vicepresidente del Gobierno de coalición con el Movimiento 5 Estrellas.