El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha subrayado esta noche que si hubiera cedido a las pretensiones de Unidas Podemos y hubiese aceptado tener como ministros a personas del entorno de Pablo Iglesias que no tienen experiencia en gestión "no dormiría tranquilo".

"Ni yo dormiría tranquilo ni tampoco el 95 por ciento de los ciudadanos, entre ellos votantes de Podemos", ha dicho Sánchez en una entrevista en la Sexta en la que ha señalado que él no pretende decir "no es no" a la coalición, pero sí ha insistido en que se ha demostrado que esa fórmula es "inviable".