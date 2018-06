El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aprovechó hoy su estreno en un Consejo Europeo para propagar su europeísmo y trasladar a los máximos responsables de las instituciones de la UE que pueden contar con él para avanzar en el proyecto comunitario y buscar soluciones a sus principales desafíos.

"The new guy" (el nuevo chico), como entre bromas le llamó hoy el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean Claude Juncker, no siente como extraña la capital belga ya que es máster en Economía de la UE por la Universidad Libre de Bruselas y trabajó como asesor en el Parlamento Europeo.