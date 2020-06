El doctor Fernando Simón ha mostrado este lunes su preocupación por los episodios de incumplimiento de las medidas de seguridad como el macrobotellón de Tomelloso (Ciudad Real) o la fiesta de Córdoba, porque considera que no se puede "pasar de cero a todo en dos días". "No pasa nada por esperar un poquito", ha aconsejado.

En su rueda de prensa diaria, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha celebrado que, "afortunadamente, estamos teniendo sistemas de detección mucho más precoces", pero ello no implica que las personas que acuden a estos eventos vayan a acudir con rapidez a los centros sanitarios si presentan sintomatología.

"Si no han podido cumplir una norma que nos protege a todos, es posible que tampoco lo hagan si tienen síntomas". "Tengo esperanza de que así sea, pero no las tengo todas conmigo; estas cosas a mí me preocupan. Yo no voy a criminalizar a nadie, pero es preocupante", ha zanjado el epidemiólogo.

Para Simón, "no hay que pasar de cero a todo en dos días, no pasa nada por esperar un poquito".

Los rebrotes que se han sucedido estos días, como los ocurridos en dos residencias de mayores de Asturias o los acaecidos en Lleida, Badajoz o Ceuta por celebraciones con más asistentes de los permitidos, entre otros, ocurren en zonas pequeñas, que permiten un control, pero ello no quita que "todavía estemos en riesgo, no podemos bajar la guardia".

Porque, aunque ninguno justifica de momento un retroceso en la desescalada, "cualquiera de estos brotes que pudiera significar transmisiones fuera de los territorios podría ponernos de nuevo en una situación muy peligrosa, muy peligrosa", ha advertido el experto, quien ha urgido a "mantener la tensión" y evitar cualquier tipo de eventos con más gente de la permitida, que "genere riesgos mas allá de lo razonable".

"No hay que tener un miedo excesivo, pero sí ser muy prudentes y actuar conforme a las normas; es cuestión de unos días, un poquito de paciencia", ha insistido.

De la misma forma, ha avisado que los guantes y mascarillas que se tiran al suelo pueden poner en riesgo a los demás: "En esto jugamos todos en equipo: yo me protejo para proteger a los demás, y ambas direcciones son importantes. La población tiene que ser consciente de que los riesgos a que se exponen los demás también pueden provenir de cada uno de nosotros", ha subrayado.

Sobre el hecho de que los locales de ocio nocturno no puedan abrir sus puertas en las zonas que entran en la fase 3 a pesar de que el plan inicial del Consejo de Ministros lo contemplaba, Simón ha reiterado que los pequeños brotes controlables que están despuntando "no hacen que tengamos que dar pasos atrás, pero nos muestran que sí que tenemos que pasar de fase con mucho cuidado".

Y la fase 3 "es muy parecida a la normalidad". "Eliminar algunas de las actividades de más riesgo, al menos por ahora, me parece un gesto de prudencia para las comunidades y el Ministerio", ha dicho.

"Sabemos lo que implica, que genera problemas, no todo está bien para todos, hay gente que no estará contenta", ha reconocido el experto y ha insistido en que "no va a ser mucho más tiempo y tenemos que garantizar que las cosas se pueden controlar".