El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha asegurado que el Ministerio de Sanidad no ha rebajado la cifra de vacunas de las que dispondrá ninguna comunidad autónoma y ha señalado que la distribución será proporcional a la población susceptible de recibirla.

Simón respondía así en la rueda de prensa del jueves sobre la situación de la pandemia a la pregunta sobre la queja que en ese sentido se habría realizado desde la Comunidad de Madrid.

"No sé exactamente lo que ha podido decir la Comunidad de Madrid", ha dicho el portavoz sanitario al insistir en que "no hay rebajas ni no rebajas".

Cuando el Ministerio tenga las cifras detalladas sobre las vacunas de las que va a disponer, ha añadido, "distribuirá de acuerdo a los criterios de los grupos prioritarios".

Y es que, según ha resaltado, la estrategia de vacunación "está aún por determinarse" y, si bien "hay muchos detalles que ya son conocidos", hay otros que no se pueden cerrar hasta no tener los detalles exactos de todas las vacunas que se van a recibir.

Ha explicado que los acuerdos marco de compra de la Unión Europea son muy genéricos y puede haber algunas desviaciones, además de estar sujeto al proceso de fabricación.

Por eso entiende que el primer paso es establecer los grupos prioritarios y "definirlos exactamente con cifras concretas" por comunidad autónoma, con lo que cada una recibirá la parte proporcional en función a su población prioritaria.

En cuanto a la recomendación o no de la administración en ciertos alérgicos como ha ocurrido en el Reino Unido, Simón ha indicado que España estará a las indicaciones que haga a ese respecto la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), que es la que tiene que dar "los criterios exactos de vacunación".

"Una vez que se tenga toda la documentación disponible sobre las vacunas, se decidirá si hay que excluir algún grupo por falta de información suficiente", ha expuesto y ha recordado que en general el principio que se tiene que valorar siempre es si es superior el riesgo al beneficio.

En cuanto a la realización de pruebas de antígenos en farmacias como pide la Comunidad de Madrid, Simón no se ha mostrado favorable por la baja sensibilidad de esos test en asintomáticos, con lo que se dan muchos falsos negativos, y por los riesgos que entraña realizar este tipo de pruebas, que deben hacerse a cargo de personal entrenado y en un establecimiento que habría que acondicionar.

Otra cosa, ha dicho, son los autotest caseros de anticuerpos, que se pueden vender en farmacias sin prescripción médica, y que también, ha dicho, pueden dar falsos negativos, por lo que a él "y a muchos sanitarios" no les "hacen mucha gracia". EFE

na/ram