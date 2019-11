El exanalista de la CIA Edward Snowden defendió hoy que los datos y la información que almacenan servicios de vigilancia y empresas no son algo abstracto ni inofensivo y que lo que se está explotando y manipulando con ello son las personas.

"Los datos no son inofensivos, no son abstractos cuando tienen que ver con la gente. Y casi todos los datos que se registran son de personas. No se están explotando datos, se explota a las personas. No se manipulan los datos, se manipula a las personas", dijo durante su intervención en la Web Summit de Lisboa.