La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha afirmado que las negociaciones del "brexit" están suponiendo un coste para Escocia por no ser un país independiente, ya que además de no recibir el apoyo de los países comunitarios, es tratada con "desprecio" por el Gobierno británico.

"Una cosa está clara en medio del caos del 'brexit' y es el coste para Escocia de no ser independiente. (La República de) Irlanda no ha tenido nada más que apoyo por parte de sus homólogos de la UE, mientras que Escocia ha sido tratada con desprecio por el Gobierno británico", escribió en un artículo que publica hoy el diario The Guardian.