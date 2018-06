Suazilandia, monarquía absoluta donde las relaciones sexuales entre hombres son un delito, celebra hoy de forma festiva su primera marcha LGTBI en la capital, Mbabane, a la que se espera que asistan miles de personas.

"Esperamos que la gente salga y celebre este día", explicó a Efe el portavoz de la organización LGTBI local "The Rock of Hope" Melusi Simelane, que es uno de los organizadores de la marcha, apoyada por la ONG internacional All Out.