EFE Sevilla 22 may. 2019

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (c), junto a la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, y el alcalde y candidato a la reelección, Juan Espadas (d), momentos antes del acto electoral celebrado hoy en el pabellón de la Navegación de Sevilla. EFE

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha cargado esta tarde duramente contra Vox, formación a la que ha pedido que "no meta sus sucias mentes en las aulas andaluzas" después de asegurar que "hoy han dicho que en éstas se enseña a los niños en la homosexualidad".

"No contenta con tener la sartén por el mango en Andalucía, no contenta con hacer listas negras, hoy han dicho que en las aulas andaluzas se enseña a los niños en la homosexualidad", ha denunciado Díaz, que ha espetado: "No queremos que metan sus mentes sucias en nuestras aulas y en nuestros niños".