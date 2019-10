El jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha rechazado hoy una nueva llamada telefónica del presidente catalán, Quim Torra, a quien desde Moncloa han emplazado a condenar la violencia "sin medias tintas", en una nueva jornada de protestas por la sentencia del 'procés' que se desarrolla sin incidentes.

Tras no lograr hablar con Sánchez este pasado sábado y haberle enviado una carta, Torra ha vuelto a telefonear este domingo a Sánchez, pero no ha podido hablar con él porque desde Moncloa le han asegurado que estaba reunido y que no se podía poner, aunque tratarían de realizar el contacto más adelante, según han indicado a Efe fuentes de la Generalitat.