El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha avisado hoy que "no se entendería" que el Rey no firmara el nombramiento del candidato a la Generalitat, Jordi Turull, si la cámara catalana da luz verde a su investidura en el pleno convocado para hoy a las 17 horas.

"El protocolo y la Ley dicen que el Jefe de Estado debe firmar. No entenderíamos que no se firmara el nombramiento", ha señalado en una entrevista en Catalunya Ràdio, donde ha sostenido que sería una "barbaridad desde el punto de vista democrático" que un presidente escogido por el resto de diputados no pudiera nombrar gobierno y ejercer.