El presidente de la Generalitat, Quim Torra (d), el presidente del Parlament, Roger Torrent (c), y la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie (i), durante la concentración de ayer en la Plaza de Sant Jaume de Barcelona por la sentencia del procés. EFE/Marta Pérez

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha asegurado este martes que la única propuesta del PSOE para Cataluña es "la amenaza, los tribunales, la sentencia y la mano firme".

"La actitud del PSOE, que aunque no nos sorprenda no quiere decir que no sea absolutamente decepcionante, es solo amenazar. La única propuesta que tiene para Cataluña es la amenaza, los tribunales, la sentencia y la mano firme", ha dicho Torrent en declaraciones a Catalunya Radio.