El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se defendió hoy de unas acusaciones que apuntan a que en el año 2000 supuestamente tocó de forma inapropiada a una periodista durante un festival de música.

"He estado pensando en la interacción (con la periodista) y si me disculpé más tarde sería porque sentí que no estaba totalmente cómoda con la interacción que tuvimos", dijo Trudeau a la prensa.