El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió hoy a los responsables de los Premios Pulitzer que retiren el galardón entregado el año pasado a los diarios The New York Times y The Washington Post por su cobertura de la "trama rusa".

"Es muy gracioso que The New York Times y The Washington Post obtuvieran un Premio Pulitzer por su cobertura (¡100% negativa y falsa!) de la colusión con Rusia, ¡y que no hubiera colusión!", afirmó Trump en un mensaje a través de Twitter.