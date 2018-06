El Gobierno turco advirtió hoy de que romperá el acuerdo cerrado con la Unión Europea (UE) en 2016 para contener la llegada de refugiados a suelo comunitario si Bruselas no exime a los ciudadanos turcos de la necesidad de visados.

"Si la UE es sincera al respecto, superaremos este problema. Si no, no habrá acuerdo migratorio, no habrá acuerdo de readmisión. Esto no es una amenaza, ni un chantaje. Las dos partes tienen que cumplir con sus deberes", advirtió el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, en declaraciones al canal NTV.