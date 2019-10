El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, criticó este martes la gestión del "brexit" del primer ministro británico, Boris Johnson, a quien preguntó qué rumbo desea tomar en la gestión de la salida del Reino Unido de la Unión Europea e instó a dejarse de "jugar a echar la culpa".

"Lo que está en juego no es ganar un estúpido juego de echar la culpa. En juego está el futuro de Europa y del Reino Unido así como la seguridad y los intereses de nuestra gente. No quieres un acuerdo, no quieres una extensión (de las negociaciones), no quieres revocarlo, '¿quo vadis?", dijo Tusk en la red social Twitter, utilizando la expresión en latín que significa "¿a dónde vas?".