El emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani (c), durante su reunión con el secretario de Defensa estadounidense, Jim Mattis (no aparece), en el Pentágono, en Arlington, Virginia (Estados Unidos). EFE/Archivo

Catar continúa resistiendo en medio de una crisis diplomática y un bloqueo comercial que no parece que vayan a tener un final próximo, un año después de que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Baréin cortaran relaciones con el pequeño emirato, al que acusan de apoyar el terrorismo.

"El bloqueo no ha producido los resultados deseados para los saudíes y los emiratíes, quienes esperaban que el shock y la conmoción de su acción inicial forzara a Catar a someterse a sus demandas radicales de cambio de comportamiento, o incluso de régimen", comentó a Efe el analista Kristian Ulrichsen, del estadounidense Baker Institute for the Middle East.