El diputado ecologista sueco Jabar Amin, que viajaba a Turquía como observador electoral de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), denunció hoy que las autoridades turcas lo retienen y le impiden entrar en el país.

"Cuando pasé el control de pasaportes, me estaban esperando los servicios de seguridad. Me quitaron el pasaporte y me llevaron directamente a otro lugar. Y, cinco minutos después, me dijeron que tenían órdenes de otra instancia superior", declaró desde Estambul Amin a la agencia sueca TT.