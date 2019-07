La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, preside la sesión plenaria extraordinaria para debatir el nuevo cartapacio municipal tras el pacto de BComú y PSC-Units per Avançar y que no cuenta con el beneplácito de la oposición, en un pleno al que no asistirá el presidente del grupo de JxCat, Joaquim Forn, porque el Supremo no le ha autorizado a salir de la cárcel donde en su lugar se ha colocado un lazo amarillo. EFE/ Marta Pérez