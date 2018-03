El senador republicano Jeff Flake amenazó hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con iniciar un juicio político ("impeachment") contra él si cesa al fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller.

"Le rogamos al presidente que no despida al fiscal especial. Que no cree una crisis constitucional. El Congreso no puede evitar ese despido. Nuestro único remedio constitucional sería a posteriori, mediante el 'impeachment", dijo Flake en Twitter.