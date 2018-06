Un tribunal paquistaní inhabilitó hoy al ex primer ministro Shahid Khaqan Abbasi por "ocultar hechos y no revelar toda la información a sus votantes", en un nuevo golpe para su partido a menos de un mes de las elecciones generales del 25 de julio.

"Abbasi es culpable de ocultar hechos y no revelar toda la información a sus votantes, no es una persona honesta y recta, declaro que no está cualificado para ser elegido para ser miembro de un Parlamento, de acuerdo con el artículo 62 de la Constitución", afirmó el juez Ibadur Rehman en su sentencia.