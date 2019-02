Una de las tres escolares británicas que en febrero de 2015 se marcharon a Siria para unirse al Estado Islámico (EI), en un caso que conmocionó al Reino Unido, no lamenta su huida y quiere volver a su país porque está embarazada.

En una entrevista publicada hoy con el diario británico "The Times", Shamima Begum, de 19 años, habló por primera vez en Siria sobre su vida con el EI y contó que vio "cabezas decapitadas" en cubos de basura, pero fue algo "que no me molestó", añadió.