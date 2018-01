Anita Lasker-Wallfisch, superviviente de los campos de exterminio de Auschiwtz y Bergen Belsen, llamó hoy al Parlamento alemán a no tolerar el negacionismo del Holocausto ni bajar la guardia ante las nuevas formas de antisemitismo, incluido el odio a los israelíes.

"Juré no volver a poner mis pies en suelo alemán. Mi odio a lo que era Alemania no tenía límites. Pero, como ven, entré en razón ya hace muchos años. Y no me arrepiento. El odio es simplemente un veneno y al final acaba envenenando a uno mismo", dijo ante el Bundestag, en una ceremonia para recordar a las víctimas del Holocausto.