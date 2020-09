El vicepresidente segundo del Consejo de Estudiantes Universitarios de España (Ceune) Oskar Fernández Luzuriaga en Navarra donde ha asegurado que "no se puede permitir que siga habiendo estudiantes que no puedan acceder en igualdad de condiciones a su derecho a la educación superior". EFE/ Oskar Fernández SÓLO USO EDITORIAL / NO VENTAS