El ex primer ministro francés Manuel Valls (3d) acompañado por (de izda. a dcha.) el presidente de la Agencia Efe, José Antonio Vera; el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera; la presidenta de la SEPI, Pilar Platero; la presidenta del Congreso, Ana Pastor; la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la periodista Esther Jaén, al inicio del EFEForo Líderes, una cita para el debate y el análisis que organiza la Agencia EFE con presencia de representantes del ámbito político, empresarial e informativo, celebrado hoy en la sede central de Efe, en Madrid. EFE

El ex primer ministro francés, Manuel Valls, ha asegurado hoy que una solución separatista para Cataluña "no es posible" por lo que ha mostrado su confianza en que habrá una "solución política" del conflicto soberanista, una "llave" que no puede ser ir contra el Estado de derecho.

En un encuentro informativo organizado por EFEForo Líderes, ha destacado que en Francia y en Europa en general se tardó en entender los desafíos de Cataluña y el hecho de que era "un desafío para toda la UE" no solo para España porque "si se rompe un Estado, una nación como España, se rompe después Europa.