El secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado este domingo que estas no son unas elecciones más, ya que no solo se decide quien va a gobernar si no también algo más importante, como es un “modelo de convivencia y sociedad”.

Vara, que ha ejercido su voto en la Casa de la Cultura de Olivenza (Badajoz), a donde ha llegado acompañado de su mujer, ha afirmado que le gustaría que quienes salgan elegido, diputados y senadores, sean conscientes de la necesidad de recuperar los consensos perdidos.