El president Puig (3º d) y la vicepresidenta, Mónica Oltra (c) entre otros, durante la manifestación del Día de la Mujer que se celebra hoy en València. EFE

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha manifestado este viernes, antes de comenzar la manifestación del 8 de marzo en Valencia, que la desigualdad "afecta al corazón de la democracia" y que sin igualdad, "no hay democracia".

Puig ha destacado ante los periodistas que los que no han acudido a esta manifestación "tienen un gran problema: no entienden la vida, no entienden la democracia".