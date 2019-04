El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este martes que no comparte la vía del referéndum para solucionar la crisis de Cataluña porque se trata de un escenario "divisorio", algo que ha defendido siempre al igual, ha dicho, que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

"No comparto el referéndum para decidir entre ser o no ser catalán, o decidir entre ser o no ser español; es divisorio, y siempre he pensado eso e Iceta también lo piensa", ha recalcado antes de asistir al acto de presentación en el Congreso del nuevo libro de memorias del ex portavoz parlamentario de Convergencia i Unió Josep Antoni Duran i Lleida.