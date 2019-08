La Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) repasa errores que, de forma voluntaria o involuntaria, comenten ciclistas aficionados durante sus salidas.

Aunque está dirigido a las participantes en las quedadas #WomenInBike, es extensible a todos los amantes del ciclismo, especialmente por la importancia de extremar la seguridad.

Los 10 errores

No revisar la bicicleta antes de cada salida. Como norma general, y si habitualmente estamos montando varios días a la semana en bicicleta, no revisamos la bicicleta antes de cada salida. Esto puede suponer un peligro. Antes de cada salida, lo correcto es una revisión general de nuestra bicicleta, no solo asegurándonos de que esta no esté pinchada y que la presión sea la correcta, sino que las ruedas estén apretadas, al igual que el sillín y manillar.

No llevar la ropa adecuada, ya sea por exceso o por defecto. Mucho se ha hablado ya de la necesidad de llevar ropa específica de ciclista, pero no solo esto es importante, sino que, llegado al caso, ya sea invierno o verano, podamos quitar o poner ropa durante nuestra salida en bicicleta acorde a los posibles cambios que puedan surgir.

Falta de herramientas en nuestras salidas en bicicleta. Nunca debe de faltar una bolsa de repuestos y herramientas para solventar cualquier avería, pinchazo u otro percance.

No llevar agua y comida. Debes de llevar siempre agua y comida, aunque tu salida sea corta. En alguna ocasión puedes sufrir una bajada de glucosa o una deshidratación y debes estar preparada para reaccionar.

No llevar teléfono móvil. Es importante, y más si sales sola, llevar un dispositivo móvil para que ante cualquier emergencia puedas estar localizable.

No hacer un calentamiento progresivo al inicio. En la parte inicial de la salida en bicicleta debemos dedicar unos primeros minutos al calentamiento; no solo conseguiremos unas mejores sensaciones y resultados en nuestra salida, sino que también ayudará en la prevención de lesiones.

Usar ropa interior bajo el culotte. Para las más iniciadas resultará una obviedad, pero cabe recalcarlo: debajo del culotte no se lleva ropa interior.

Llevar auriculares puestos. Prohibido usar auriculares, ya que debemos de poder escuchar lo que pasa a nuestro alrededor para no generar problemas de seguridad vial; por tanto, olvídate de escuchar música durante tus salidas; céntrate en tu pedaleo, la compañía, la naturaleza…

Mal ajuste del casco. Es importante que la ciclista se coloque correctamente el casco. El casco es nuestra protección frente a una caída o accidente. Además, resulta más cómodo su uso si está correctamente colocado.

No respetar las normas de tráfico. Tanto por nuestra seguridad, como por la de los demás usuarios (ya sean peatones, conductores…), debemos respetar las normas de circulación y maniobrar correctamente durante nuestras salidas de acuerdo a unas normas de tráfico que, por supuesto, también incumben al colectivo ciclista.practicodeporte@efe.com