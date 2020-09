El Campeonato de Europa de Eslalon se celebrará sin público del 18 al 20 de septiembre en el canal de Troja en Praga con la participación de más de un centenar de palistas de 20 países, entre ellos una docena de españoles.

Los integrantes del equipo nacional son en K1 por Joan Crespo (Santiagotarrak), Samuel Hernanz (At. San Sebastián), Darío Cuesta (Río Eresma), Olatz Arregui (At. San Sebastián), Carmen Costa (Baix Cinca) y Julia Cuchi (Baix Cinca), y en C1 por Daniel Pérez (Penedo Teimporta), Luis Fernández (Miño-Os Teixugos), Miquel Travé (Cadí), Miren Lazkano (At. San Sebastián), Ainhoa Lameiro (Penedo Teimporta) y Clara González (Calasparra).

La cita continental, marcada por la COVID-19, se llevará a cabo sin espectadores en cumplimiento de las regulaciones especiales de sanidad, recuerda el comunicado de la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP).

Debido a la situación generada por la pandemia del coronavirus, Alemania y Rusia han decidido no participar en el Europeo sumándose a Reino Unido y Eslovaquia que descartaron acudir a pruebas internacionales.

Los países inscritos son: Andorra, Austria, Bélgica, Croacia, República Checa, España, Estonia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Macedonia, Holanda, Polonia, Portugal, Eslovenia, Suiza, Suecia y Ucrania.

El viernes día 18 se inicia la competición con eliminatorias en todas las pruebas masculinas y femeninas de kayak y canoa.

Ausentes los ya olímpicos

Los palistas españoles clasificados para los próximos Juegos Olímpicos no acudirán a la cita continental, al tener la preparación enfocada en la próxima competición en Tokio en 2021.

Así, estarán ausentes la campeona olímpica Maialen Chourraut, el diploma olímpico Ander Elosegi y David Llorente, además de Nuria Vilarrubla y Klara Olazabal, ambas aspirantes a la plaza de C1, que completa el histórico pleno de clasificación olímpica alcanzado por España, que se ha asegurado la participación en todas las pruebas de eslalon.

