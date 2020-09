Los Premios Iberdrola SuperA afrontan su recta final tras haber recibido un total de 406 candidaturas de proyectos que impulsan y visibilizan el deporte practicado por mujeres.

El objetivo de estos premios organizados por la compañía energética es proporcionar 50.000€ a los premiados en seis categorías diferentes, que proponen proyectos destinados a fomentar y dar visibilidad al deporte femenino. Los galardones reconocen los siguientes tipos de iniciativas:

El fomento del deporte base entre niñas ( SuperA Base )

) La incorporación de la mujer a la competición ( SuperA Competición )

) Proyectos-ejemplo y referencia en el ámbito de integración de mujeres deportistas con capacidades especiales ( SuperA Inclusión )

) Iniciativas de integración social de niñas y/o mujeres mediante la práctica deportiva ( SuperA Social )

) Planes y acciones de difusión y visibilidad del deporte practicado por mujeres, que contribuyan a transmitir la importancia del papel de la mujer en el deporte y la sociedad ( SuperA Difusión )

) Reconocimiento a las iniciativas con fines solidarios realizadas durante la crisis de la COVID19 en el ámbito del deporte femenino (SuperA+)

Las 406 candidaturas proceden de ámbitos tan variados como asociaciones, clubes, federaciones deportivas nacionales y autonómicas, colegios, institutos y entidades públicas o privadas que hayan desarrollado o estén gestionando en la actualidad una carrera deportiva o un proyecto que se pueda enmarcar en la finalidad de estos premios.

Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los Premios Iberdrola SuperA buscan combatir la desigualdad de género y contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que las Naciones Unidas incluyeron en su Agenda 2030. Concretamente, esta iniciativa contribuye a fomentar el objetivo 5, referente a la igualdad de género y empoderamiento de la mujer, y el 3, relacionado con la salud y el bienestar.

Los proyectos ganadores en cada una de las seis categorías, que se llevarán 50.000€ cada uno para seguir desarrollando las galardonadas como mejores iniciativas de España en favor de la igualdad de género y la visibilización de la mujer, se conocerán el próximo octubre. Para decidirlos, se ha formado un jurado de lujo con trece figuras del deporte español, ocho mujeres y cinco hombres.

Las mujeres que componen este Jurado de Honor son la futbolista del Atlético de Madrid Amanda Sampedro, la referente del bádminton mundial Carolina Marín , la ex tenista Conchita Martínez, la judoka Marta Arce, la periodista deportiva Paloma del Río , la karateka Sandra Sánchez , la jugadora de balonmano Silvia Navarro y la nadadora Teresa Perales.

En cuanto a los cinco hombres del jurado, son el ex patinador sobre hielo Javier Fernández , el ex gimnasta y presidente de la RFEG, Jesús Carballo, el periodista Manu Carreño, el ex balonmanista y entrenador Talant Dujshebaev y el ex seleccionador español Vicente del Bosque.

