Pablo Abián se ha clasificado para disputar la final del Open de Austria de bádminton, que se celebra en el Wiener Stadthalle de la capital austriaca, al imponerse al danés Victor Svendsen en tres mangas (8-21, 23-21 y 21-10).

Ante Svendsen, Abián comenzó mal, encajó un 2-12 que, a pesar de ir cogiendo ritmo, ya no pudo evitar entregar la primera manga, por 8-21. En la segunda todo cambió, prosiguió la mejoría del jugador español, que se manejó en los momentos decisivos para evitar la derrota en el segundo set, en el que se impuso por 23-21.

En el juego decisivo, Abián aprovechó el bajón del danés tras verse ganador en el set anterior, y tomó ventaja (5-1), una diferencia en el marcador que acertó a mantener e incluso a ampliar (14-7), momento en el que el danés ya no pudo dar respuesta al mejor juego del aragonés, que acabó espectacular, ganando por 21-10.

La final la disputará este sábado con el ganador de la otra semifinal, que juegan el taiwanés Chiao Hao Lee y el alemán Max Weisskirchen.

Gran torneo

En su primer torneo de la temporada, tras disputar el Europeo por equipos, donde el equipo masculino se quedó a las puerta de meterse entre los ocho mejores del Europeo , llegó a Viena donde se impuso al suizo Tobias Kuenzi, por 21-18 y 21-13, dentro de este torneo con categoría Internacional Challenge, dotado con 25.000 dólares.

Luego en partido de la segunda ronda al indio Mithun Manjunath, en tres mangas, por 21-14, 7-21 y 22-20. Fue un partido muy complicado para el aragonés, en el puesto 52 del ranking mundial, quien necesitó 55 minutos para deshacerse de Manjunath, en un final de gran tensión. En el último sets, fue siempre por detrás, 9-14, e incluso, el indio dispuso de cuatro puntos para hacerse con el partido (16-20). El español tiró de veteranía para aguantar y sumar seis puntos consecutivos para hacerse con el triunfo (22-20).