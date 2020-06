El atleta Adrián Ben espera recuperarse pronto de una lesión en su fémur izquierdo, que le impide entrenar, aunque no por ello deja de seguir pensando en cumplir el sueño que tenía de pequeño, cuando "decía que quería ser campeón olímpico" y prosigue el gallego "en eso estamos".

El deportista lucense, sexto en el Mundial de Doha el año pasado en 800 metros, participó en una jornada telemática de la Fundación de impulso de la cultura y el turismo en A Mariña (IMDECUM) desde un camping de Nigrán, en Pontevedra.

Ahora se recupera de una lesión en el fémur que se produjo por esa transición de los dos meses de confinamiento trabajando en una cinta de correr a pisar de nuevo el asfalto. Por ahora, realiza algo de bicicleta y gimnasio hasta que pueda volver a correr.

"Tengo un edema óseo, pero no ha sido una rotura, así que la recuperación es más fácil. Descanso y buena letra. En el día a día no me da dolor para nada", confesó.

Hecho en el cross

Ben cuenta que desde "pequeño" hizo campo a través y de ahí le viene "esa actitud" de no echarse "atrás". "Me gusta ganar y me gusta ganar en todo", asegura el atleta lucense que compagina las distancias de 1.500 y 800.

"Algunos dicen que me hace ser peor por eso de que el que mucho abarca poco aprieta, pero creo que tengo años por delante para centrarme en una de las distancias", apunta Ben, quien consideró que las dos "se pueden compaginar muy bien".

Sobre el aplazamiento de una año de los Juegos por la pandemia, señala que "el que más se adapta es el que gana, baso mi carrera deportiva en eso. El año que viene intentaremos prepararlo lo mejor posible y lo que intentaremos será mejorar la posición de Doha".

"Por ahora el trabajo que hago es tan duro que no me permite mirar más que una semana o una temporada. Hay que cuidarse lo máximo posible, entrenar, hacer caso a mi entrenador. Está claro que vamos por el camino correcto", explica al reflexionar sobre el éxito que logró en Doha.

En esta charla también habló de sus debilidades: "Cuando queda mucha carrera sí que me digo no puedes, no puedes, y me quedo, pero luego termino fuerte. Mi estrategia pasa por decir, en esos momentos, aguanta fuerte".

practicodeporte@efe.com