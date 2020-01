El duelo entre Aida Nuño y Lucia González será uno de los enfrentamientos más esperados del campeonato de España de ciclo-cross, que se disputa este domingo, en la Isla de las Esculturas (Pontevedra).

Será no sólo rememorar la carrera del año pasado , decidida al esprint a favor de Nuño, sino mucho más, entre dos grandes ciclistas, en donde el gran año de Lucia González hacen todavía más incierto quien saldrá como campeona de España de tierras gallegas.

Qué gran temporada

Tanto en el ranking UCI como en el nacional, Lucia González domina en este duelo entre asturianas, y donde de volver a ganar Aida Nuño significará su octavo título de campeona de España. No obstante, en esta ocasión no parte como favorita debido a la excepcional temporada de la del Nesta Skoda Alecar CX Team, quien ya ocupa el puesto décimo sexto en la clasificación de la UCI, tras ganar once carreras UCI esta temporada, incluido su primera fuera de España , Coulounieix - Chamiers en Francia, categoría C2 UCI, y dos C1, como son Elorrio y Llodio.

Tras un descanso, después de su gira navideña por varias pruebas internacionales, González considera que llega bien a esta cita, tras "un año bastante regular, pero el Campeonato es un día, a ver qué pasa".

"Estas semanas me estoy encontrando bastante bien y habrá que intentar hacer la mejor carrera posible", señala en declaraciones a la RFEC.

Sobre el circuito, la subcampeona de España señala que vio el circuito en vídeo, y lo define como "muy rápido", donde "los errores se van a pagar muy caros. El final sí que puede ser más técnico, creo que hay menos recta de meta. Será difícil hacer diferencias", precisa.

A por el octavo

Por su parte, Aida Nuño llega a esta gran cita de la temporada llega con la intención de mantener su hegemonía nacional y con el refrendo que da el ser la ganadora de la Copa de España de ciclocross, aunque reconoce que no llega con el mismo bagaje de triunfos que en temporadas pasadas, prueba de ello fue el triunfo de Lucia González sobre la propia Nuño en Valencia, en la última prueba del circuito nacional a mediados de diciembre.

“Está claro que no estoy como el año pasado, pero sí que creo que estoy en el mejor momento del año. En las últimas semanas me estoy encontrando bastante bien. Para mí siempre ha sido una carrera muy especial el Campeonato de España, me ha dado mucho, y me gustaría verme ahí peleando, sea cual sea el resultado”, apunta Nuño.

Para la siete veces campeona de España, este año "está claro" que no es la favorita, aunque avisa que "la carrera hay que disputarla y yo voy a tratar de pelearla al máximo”.