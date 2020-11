El español Albert Arenas (KTM) se ha proclamado este domingo campeón del mundo de Moto 3 en el Gran Premio de Portugal en el circuito del Algarve en Portimao, donde dominó de principio a fin el también español Raúl Fernández (KTM).

Al piloto gerundés le ha bastado ocupar la duodécima posición hoy para hacerse en una trepidante carrera con el título mundial y que se suma al de la semana pasada en Moto GP de Joan Mir (Suzuki GSX RR), quien en 2017 ya fue campeón del mundo en Moto 3.

En el podio hoy de Portugal de Moto 3 estuvieron el italiano Dennis Foggia (Honda) y el también español Jeremy Alcoba (Honda).

Albert Arenas hizo la carrera que más le interesaba, dejó escapar a Raúl Fernández, que tenía un ritmo mejor que el suyo y controló en todo momento al grupo perseguidor, en el que estaba su rival más directo por el título, el japonés Ai Ogura (Honda) y también el italiano Tony Arbolino (Honda).

La situación se descontroló al final de la carrera, en la que hubo prácticamente de todo entre los aspirantes al título, pero la duodécima posición final le bastó para lograr matemáticamente el título mundial.

Con Fernández destacado a casi diez segundos de distancia a seis vuelta del final, el resto del grupo perseguidor se compactó con todos los aspirantes al título en él y un duelo épico entre Albert Arenas y Tony Arbolino, que en una secuencia de varios adelantamientos se llegaron a tocar carenado contra carenado peleando por la séptima posición, y en general con todos los integrantes de un grupo que no le regalaron nada al piloto español.

Albert Arenas se incorpora a la lista de los campeones del mundo en la historia del motociclismo español como el vigésimo primer nombre propio, tras lograr su primer título mundial, quincuagésimo cuarto de España, este domingo en Portimao.

El flamante campeón de Moto 3 ha demostrado algunas de sus principales cualidades de carácter como la paciencia y la perseverancia, después de una temporada que se recordará como la de la pandemia por el coronavirus.

Albert Arenas es el quinto campeón del mundo español en la más pequeña y la más moderna de las categorías del nuevo campeonato de motores de cuatro tiempo, pues Maverick Viñales lo fue en 2013, Alex Márquez en 2014, Joan Mir en 2017 y Jorge Martín en 2018.

