Albert Torres concluyó en cuarta posición en la prueba de Omnium en el Europeo de ciclismo en pista, que se disputa en en Apeldoorn (Holanda), rozando un podio que se le escapó en el último momento.

El ciclista balear inició la prueba de Puntuación, última de la competición de Omnium, alejado del podio, con 86 puntos, a 30 del tercero, pero a punto de concluir se había situado tercero con 145 puntos. Todo ello, gracias a ganar dos vueltas y sumar casi veinte puntos más, informa la RFEC.

No obstante, en el último sprint, después de ganar su segunda vuelta, no tuvo ya fuerzas y no pudo evitar el ataque de Van Schip y queremató Wood, que de esa forma se hizo con la tercera plaza y dejar al español como cuarto final.

Grandes rivales

El menorquín explicó a la conclusión de la prueba que "el cuarto puesto es para estar satisfecho. Estamos en un Campeonato de Europa y en el cartel hoy estaban los mejores. Es verdad que no he hecho un Campeonato muy regular, pero en la Puntuación final a veces hay muchos cambios y he intentado jugar mis cartas y leer bien la carrera".

En cuanto al esprint definitivo explicó que pagó "un poco tantos esfuerzos, pero con la diferencia de puntos que partíamos era difícil. Lo he intentado, estoy satisfecho y ahora hay que mirar para adelante. Aún queda camino para terminar de clasificarnos para los Juegos Olímpicos y hay que estar centrado en ello, así como en intentar hacerlo lo mejor posible junto a Mora en la prueba de Madison del domingo”.

La victoria fue para el francés Benjamin Thomas, el más regular, tras concluir segundo en el Scratch tras ganar vuelta junto a Van Schip y Torres, que fue tercero, y posteriormente en la Tempo Race, en la que el balear finalizó octavo, se hizo con la victoria.

Además, el francés fue segundo en la Eliminación, donde Elia Viviani se hizo con la victoria y Torres acabó noveno. El podio final de esta prueba de Omnium lo han completado el danés Lasse Norman Hassen.

Por su parte, Ana Usabiaga en la prueba femenina de Omnium acabó en el puesto décimo octavo, tras sufrir una caída en el Scratch, debido a que la eslovaca Bacikova hizo el afilador con la ciclista que la precedía y se fue al suelo arrastrando a Usabiaga que a pesar de que pudo reincorporarse con rapidez a la prueba ya solo pudo ser vigésima.

Luego en Tempo Race acabó décimo octava, un puesto más atrás en Eliminación, para acabar la 18 en Puntuación. La victoria final fue para para la campeona mundial, Kirsten Wild, por delante de Laura Kenny y de Sharakova.

Hasta ahora el equipo español suma una medalla, la de oro conseguida por Sebastián Mora en scratch .

practicodeporte@efe.com