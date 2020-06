El tirador madrileño Alberto Fernández, primer español que se clasificó para Tokio 2020, donde competirá en sus cuartos Juegos Olímpicos consecutivos, se ha encontrado "genial" al reanudar los entrenamientos, con sesiones "igual que si hubiera Juegos, con puntuaciones mejor que antes del confinamiento".

A la espera de que se decida en breve si se celebra este año el Europeo, que estaba previsto para mayo pasado en Francia, clasificatorio para Tokio, el triple campeón del mundo de foso (2010, 2013 y 2018), repasó en una entrevista con EFE cómo ha reanudado su preparación y poco a poco su actividad profesional y su otra pasión, la música con su grupo "Los Geiperman", de tributo a Hombres G y en el que toca la guitarra.

- Pregunta (P): ¿Qué tal va la vuelta a los entrenamientos?

- Respuesta (R): Físicamente me he encontrado bien, pensaba que me iba a costar más, los primeros días un poquillo cansado pero luego en cuanto llevas 14 ó 15 días dándole tralla te vuelves a acostumbrar. Contento de poder ir a entrenar y hacer algo de vida normal. Me he encontrado genial, nos ha venido bien, empezamos a entrenar y las puntuaciones mucho mejor que antes del confinamiento.

- P: Igual el parón no le ha venido tan mal...

- R: Ha venido bien porque han parado todos los deportistas y eso psicológicamente te da tranquilidad. Lo malo es cuando paras tú y los demás siguen tirando. En el parón hemos perdido cosas negativas que los deportistas vamos creando a la hora de competir y entrenar y al perderlas tiramos con más tranquilidad y más atención.

- P: ¿Ha tenido que cambiar mucho la forma de entrenar por la inactividad?

- R: Tenía unas ganas locas. Hacemos entrenamiento normal, técnico por la mañana de tres o tres horas y media, que es cuando menos calor hace y si hubiera competiciones le dedicaríamos más. Y luego por la tarde físico una hora y mental hora y media.

Pendientes de si habrá Europeo en Francia

- P: ¿Espera poder competir este año?

- R: De momento competiciones importantes no hay. En julio, habrá una reunión de la Federación internacional y decidirán si hay campeonato de Europa este año, que debía haber sido en mayo, y hay plaza olímpica en juego.

- P: En circunstancias normales estaría a punto de irse a Tokio...

- R: Allí iríamos unos quince días antes. Ahora estaríamos con los nervios de que ya llegan los Juegos. La idea es entrenar a tope pero estamos con la incertidumbre de que no sabemos lo que vamos a hacer. Seguimos entrenando como si hubiera Juegos, porque si nos dicen que hay Europeo queremos llegar bien, si no lo hacen no pasa nada porque ese trabajo está hecho, pero que nunca nos quede la duda.

- P: ¿Ha recibido ya alguna ayuda por las becas de ADO?

- R: El CSD nos dijo que se cobraría el ADO pero más adelante, a final de año. En circunstancias normales es cada tres meses, pero este año todavía nada porque en marzo se paralizó todo. También lo entendemos, entendemos que es una situación un poco delicada, pero el Consejo siempre cumple y estamos tranquilos en ese aspecto.

- P: ¿Ha reabierto ya su escuela de tiro y la empresa de venta de artículos para su práctica?

- R: La escuela la tengo hace muchos años, la gente llama para ver si le puedes dar una clase y ya he podido volver a dar. Compagino las clases con mi entrenamiento para estar yo por ejemplo de 10 a 1. La empresa ya está puesta en marcha, estamos trabajando con la web que estará pronto y, en estas dos tres semanas que hemos empezado a movernos por los campos de tiro, van bien las cosas.

- P: ¿Y su grupo de música?

- R: La música está superparada. Tocas por hobby y por estar un poco entretenido, pero con el grupo desde febrero nada, después del verano espero que volvamos. Teníamos dos o tres conciertos para verano pero se cancelaron en marzo. Los locales nos dicen que volverán con mucha precaución, con 30 ó 40 personas, no queremos obligar a ir porque cuando tocas parece que la gente quiere ir a verte, preferimos que la situación se normalice y cuando vayan que estén tranquilos y sin tantas medidas.

