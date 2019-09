Incansable al desaliento, Alejandro Valverde lo ha vuelto a hacer. Diez años después de ganar su única grande en La Vuelta, esta vez ha regresado al podio, al segundo puesto, después de una carrera brillante y con el jersey arcoíris sobre sus hombros.

En una temporada atípica para él, donde no pudo brillar como acostumbra en la primavera, el murciano de 39 años ha encontrado unos meses finales formidables, con una notable actuación en el Tour de Francia y completando una Vuelta a España de mucho nivel, solamente superado por el fantástico Primoz Roglic, un corredor esloveno que está llamado a ser uno de los grandes dominadores de las carreras de tres semanas en los próximos años.

Valverde ha sido el único español en el podio de una grande en 2019. Mientras Landa va y viene pero no se asienta y Enric Mas no ha dado el paso que se podía esperar esta temporada, el ciclismo español se ha vuelto a quedar boquiabierto con el murciano de Movistar, que no ha tenido ni un solo mal día en estas últimas tres semanas, además de haber tenido tiempo de ganar también una etapa.

"No soñaba con ser segundo esta temporada", ha explicado el ciclista español, que ya suma siete podios en la ronda española y que pisó el cajón final por primera vez en 2003, hace ahora 16 años.

A por el Mundial

Pero no contento con eso, la temporada entra en la recta final y Valverde tiene otro gran objetivo, que es el de defender ese maillot arcoíris que ha honrado durante todo el año. Y lo hará como líder de una selección que se volverá a volcar con el veterano líder.

Al lado de Valverde, el 2019 español ha tenido otro nombre propio, el del asturiano Iván García Cortina, que llega al Mundial en un gran momento de forma (este domingo ha sido tercero en Montreal) y que es un ciclista joven y que se maneja a la perfección en un recorrido como el de Yorkshire (Gran Bretaña), que será mucho más abierto y con más alternativas que el de Austria, donde Alejandro firmó la gran victoria de toda su carrera profesional.

Lo que está claro es que Valverde es uno de esos favoritos que pocas veces fallan y aunque repetir arco iris es tarea harto complicada, que nadie descarte al murciano.

Practicodeporte@efe.com