A los seis meses de vida Alex Roca sufrió una enfermedad que le causó una parálisis cerebral y le dejó con una discapacidad física del 76%. Los médicos le dijeron que no lo superaría, pero su fuerza de voluntad le está llevando a cumplir sueños con el deporte como vía de transmisión.

Alex Roca (Barcelona, 1991) ha realizado cuatro triatlones, ha completado la Media Maratón de Barcelona corriendo y sobre la bici de tándem ha participado en la Pilgrim Race y la Titán Desert.

Su objetivo es "ser feliz y cumplir sueños". "Nadie me va a decir dónde tengo el límite", confiesa a través de su novia Mari Carmen, que ejerce de traductora, puesto que él se comunica a través de la lengua de signos. Sus reflexiones y su ejemplo de superación ahora lo refleja en 'El límite lo pones tú' (Editorial Penguin Random House), un libro con el que pretende ayudar a cambiar la mentalidad de la gente.

¿Por qué surge este libro?

Desde siempre he querido hacer un libro, pero hace un año más o menos se me acercaron de una editorial y me dieron la posibilidad de poder escribirlo. Pienso que puedo ofrecer unos valores a la sociedad para así poder cambiar la mentalidad de mucha gente. Esta fue la principal razón, aunque siempre había estado en mi mente. ¿Qué mejor forma de expresarse que a través de un documento escrito?

¿Qué nos vamos a encontrar en sus páginas?

Nos vamos a encontrar experiencias, barreras, miedos, locuras, agradecimientos y amistades que me he ido encontrando en mi vida y he ido superando. He tenido que luchar mucho para estar donde estoy y espero que muchas personas reflexionen en torno a su vida y cambien muchos de sus pensamientos. Espero que mucha gente se refleje en él, tanto personas como con o sin discapacidad, porque ¿qué es la discapacidad? Todas las personas tenemos alguna discapacidad.

¿Hay algún capítulo que le haya costado contar especialmente?

Pienso que hay uno en concreto, el que refleja mi infancia. Aquel que a mi me cuesta más expresar, explicar y dar a conocer. Son los momentos en los que sufrí y más dolor y miedo pasé. Tanto mis padres como yo.

El título es 'El límite lo pones tú'. ¿Dónde está su límite?

Aún no lo he encontrado. Tengo que ver más aún. Quiero luchar y vamos a ver si algún día lo encuentro, pero nadie me va a decir dónde yo lo tengo. Igual hay una realidad que no hay límite o ya se verá más adelante.

Cuándo da charlas motivacionales, ¿qué feeling recibe de la gente?

La verdad es que me sorprende muchísimo porque es muy bueno el feedback que recibo. Las personas se emocionan, lloran y ríen. En una hora veo muchas emociones distintas. Es impresionante. Esto me encanta, pero realmente veo cambios en la gente en el momento de irme. Jamás podía imaginar que yo, que no imaginaba que podía hacer esto, pudiera hacer cambios en una persona.

¿Qué le lleva a participar en todos los retos que hace de triatlón o carrera?

Desde pequeño siempre me ha gustado el deporte. Jugaba al fútbol en el colegio pero lo dejé porque no se me daba bien. Hace siete años que juego en un club con personas con parálisis y hace cuatro años que hago triatlones gracias a mi hermano, al que siempre iba a ver. Cuando acabo un reto, nunca quiero repetirlo. Además, me siento vacío. Cuando termino un reto pienso ¿ahora cuál voy a hacer?

¿Por qué participa en estos retos?

Me gusta hacer deporte y también quiero demostrar a la sociedad que todo el mundo puede hacer lo que quiera si lo desea.

¿Qué mensaje le gustaría que le quedase a la gente que lea el libro?

Sobre todo que piensen en sus vidas, si están bien encaminadas o no, o si el camino que han elegido es el que realmente quieren. ¿Hacen una cosa para gustar a los demás o porque les gusta a ellos? También para romper prejuicios de la sociedad al ver a una persona como yo, porque seguro que cuando lean el libro pensarán que soy normal, aunque si me ven físicamente quedarán estupefactos. Esto es un libro, es decir, quiero que entren más allá de mi aspecto físico o de la imagen de cualquiera.

Ahora que ha comenzado a ser conocido, ¿ha cambiado algo su vida?

Tengo más trabajo, pero soy igual. Tengo más presión porque tengo más personas detrás, más marcas que confían en mi y hacen que tenga que dar mucho. Gracias a ellos puedo hacer lo que me gusta y luchar por mis retos. A veces pienso que si no acabo una carrera no confiarán más en mi, pero es cierto que tampoco me hacen sentir mal. Hago lo que puedo y sobre todo disfruto. Siempre mis patrocinadores han estado genial conmigo.

¿Qué próximos retos deportivos o pasos profesionales tiene?

En diciembre haré la San Silvestre Vallecana en Madrid, en marzo quiero hacer la Media Maratón de Nueva York y para agosto tengo alguna locura en la cabeza con la bicicleta de tándem, aunque no sé si se podrá cumplir.

¿Cuánto de importante es una persona como Mari Carmen en su vida?

Es muy importante porque es un pilar incondicional y lo es todo para mi.

¿Con qué sueña actualmente?

Mi sueño es seguir siendo feliz y tener salud. Es el mayor sueño que puede tener cualquier persona, porque ¿qué es el éxito? Si tienes salud no hay mayor éxito y gratificación. Si tienes motivación, actitud y retos que cumplir y soñar lo tienes todo.

practicodeporte@efe.com