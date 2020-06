El triatleta Alejandro Sánchez Palomero es una de las grandes bazas de la selección española para los Juegos Paralímpicos de Tokio, algo con lo que sueña tras tocar la gloria en Pekín 2008, por lo que asegura que a la capital japonesa irá "a por todas"

El salmantino, siempre ligado al deporte, se inició en toda clase de disciplinas gracias a sus padres. "Hice balonmano, fútbol y judo, pero la natación es el deporte que me gustó siempre", dijo en un instagram live de la Federación Española de Triatlón.

Los Juegos de Barcelona'92, con todo lo que supusieron para el país a nivel de transformación social y deportiva, son un gran recuerdo para Alejandro, nacido en noviembre de 1986.

"Siempre he sido un enamorado de los Juegos. Mi padre me dio un libro con los deportistas más destacados y me calaron los Spitz, Luganis... deportistas relacionados con el agua. En Barcelona '92 recuerdo el encendido de la antorcha y la carrera de Fermín Cacho. Después Atlanta '96 y también a Mohammed Alí en el pebetero. Y de Pekín solo recuerdo a Michael Phelps", comentó.

Cambio de vida

Con 17 años sus padres le compraron una moto. Un día, volviendo de su trabajo como monitor de natación, un hombre mayor cruzó sin mirar y para no atropellarle se cayó y perdió sensibilidad en el brazo sobre el que se apoyó. "Al mover el brazo derecho vi que la cosa no estaba en su sitio y en la ambulancia tenía la sensación que el brazo estaba muerto sin notar que me lo estaban manipulando".

"Ya en el hospital llegaron los dolores, las pruebas y me dijeron que no iba a mover más el brazo derecho. Me lo dijeron en la UCI y sin tacto ninguno. Mi lesión es de la médula, de los nervios que salen de la médula al brazo. Pasé de ser autosuficiente a necesitar la ayuda de mis padres. Nadie está preparado para algo así. Mi prioridad con 17 años era salir, conocer chicas, y me saqué un Máster de la Vida de golpe intentando aceptar la realidad y buscando otros sueños", confesó.

Tras ese giro brusco, dio un cambio a su vida. "De ingeniería pasé a filosofía. Aceptarlo fue clave y entender que había otras puertas abiertas también. Después volví a cambiar y terminé mi Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas, hice un Máster en Periodismo y otro en Coaching e Inteligencia Emocional", señaló.

Los Juegos

El deportista salmantino, aunque afincado en Palma de Mallorca desde hace varios años, explicó que en 2004 le tocó pasar mucho tiempo en Barcelona y coincidió que en septiembre echaban los Juegos Paralímpicos de Atenas.

"Mi padre me preguntó si me imaginaba estar ahí, pero yo en esos momentos no quería saber nada de eso. Tras llegar a Mallorca, después de hablar con la ONCE y buscar un sitio dónde pudiera entrenar, me fijé como objetivo clasificarme para Pekín 2008. En Palma hice la mínima al empezar y pensé que en Pekín podría conseguir la medalla", relató.

Allí vivió una experiencia única. "Fue algo mágico e inolvidable. Llegaba como tercer mejor marca del mundo en los 100 metros braza, que era mi prueba. Me puse muy nervioso en las clasificatorias, pero me metí segundo y en la final me enfrentaba a un nadador local, por lo que el público estaba volcado con él. Eso te mete en un ambiente que te puede superar, pero sabes lo que debes hacer. Hice la peor salida de mi vida, recuperé en los 50m y apreté al máximo. Gané el bronce y esa medalla está dividida entre mucha gente", comentó.

Retirada en Londres

Después de Pekín pensó en seguir mientras se viera competitivo, pero un año antes de los Juegos de Londres salió una normativa internacional que le impedía llevar el brazo en el bañador porque decía que podía ayudar como si fuera una atleta.

"Solo era prescripción médica para no hacerme daño. Pese a las reclamaciones e informes mandados no me hicieron caso ni dieron solución. Me clasifiqué con mucho sufrimiento y lesionándome mucho al nadar de este nuevo modo. Fue un evento mágico y lo pude sentir, pero a nivel deportivo fue un fracaso pasando de tercero a decimoquinto. Ahí pensé que era hora de retirarse", declaró.

El triatlón

En 2013 no encontró trabajo en Palma y tuvo que volver a Salamanca, donde encontró un trabajo en una oficina. "Me marcó el entrar a las ocho de la mañana y salir a las seis pensando que no era feliz. Ahí empezó a llamarme la atención el triatlón, pese a que no había corrido en mi vida ni tocado una bici de carretera", apuntó.

Su primer campeonato en Londres fue bonito de recordar, aunque iba por la ciudad con muchas carencias en cuanto a sus objetos para competir. "Después, no pude vivir los Juegos de Río como triatleta porque mi categoría fue una de las dos que quitaron".

"Esperamos ser referentes para muchas personas con discapacidad. Si hemos podido nosotros, cualquiera puede. Quiero cruzar la meta, reflexionar, mirar atrás y saber que he dado todo""

Para los Juegos Paralímpicos de Tokio todo ha cambiado y sueña con una nueva medalla. "Estoy orgulloso y reconozco el trabajo de la Federación Española al tener a los paratriatletas como una sección más, dónde luchamos como uno más por ser los mejores del mundo, junto con el apoyo de los patrocinadores como Santa Lucía, que nos acompaña durante todos estos años", destacó.

"Estos cuatro años para mí son un regalo y volver a estar en la disciplina es un premio. Quiero ganar una medalla, pero disfrutar este proceso es brutal. Iré a por todas a por una medalla", concluyó.

practicodeporte@efe.com