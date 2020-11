Alex Vidal cumplirá en 2021 un sueño. Se convertirá en el primer deportista español en acudir en taekwondo a unos Juegos Paralímpicos en esta modalidad deportiva que se estrena en el programa competitivo.

Vidal explicó que el taekwondo ha cambiado mucho desde que se aprobó su inclusión en el calendario paralímpico: "Desde 2016 que empezamos la carrera paralímpica ha sido una carrera bastante más dura".

"La gente se profesionaliza mucho más, pero en términos económicos nos valoran y podemos subsistir mejor", confesó Vidal, que acudió al programa 'Objetivo Tokio' de Teledeporte.

El deportista gallego explicó las principales diferencias entre el taekwondo olímpico y el paralímpico: "La diferencia prácticamente es que no nos dejan tirar patadas a la cabeza y luego que los puños en nuestro caso no contabilizan".

Inicios en taekwondo

Vidal, que desveló que su madre le llamaba "culito inquieto" porque siempre estaba activo, relató cómo llegó al taekwondo tras practicar otras modalidades.

"En el año 2003 o 2004, los médicos me dijeron que siguiera mi rehabilitación de los brazos en un centro deportivo. Me apunté al que es mi equipo ahora, el Natural Sport, y ahí conozco a mi entrenador. Como él sabía que yo hacía deportes de pierna como atletismo o fútbol, me animó un día a entrenar, a dar cuatro patadas y soltar un poco de adrenalina", desveló.

Aunque empezó "con gente mayor en taekwondo", su técnico enseguida vio que tenía cualidades y a los pocos meses le dio la opción de ir a una clase de competición.

"Yo veía a los chavales de competición, más jóvenes que yo, y veía como zurraban. Pero yo soy algo cabezón, probé y lo que más me gustó es que desde el primer día me trataron como uno más, como si estuviera con ellos toda la vida", confesó.

"Me preguntaron si me dolían los brazos, yo les dije que no y el primer día fui para casa y con una tunda, me dieron la del pulpo", comentó Vidal, al que le gustó la experiencia y, sobre todo, que le trataran como uno más.

"Ahí dije que algún día sería yo quién les metería algún punto. Así me enganché", confesó.

Éxitos deportivos

Desde entonces, el deportista de Santa Eugenia de Ribeira (La Coruña) ha ganado cuatro títulos mundiales y otros cuatro continentales.

"Ha sido una carrera de fondo. Un camino muy largo y muy duro", declaró Vidal, que consiguió la clasificación para Tokio al finalizar 2019 entre los dos primeros deportistas del ránking de la clase K43 de menos de 61 kilos. En la cita japonesa competirá con los de la clase K44, que tienen menor discapacidad en los brazos.

"Ahora lo que hicimos fue subir un poquito nuestro peso haciendo un trabajo de fuerza para mantenernos en 57-58 kilos. Un equilibrio de velocidad y potencia porque ahora el golpe tiene que ser más fuerte y aguantar las embestidas de los compañeros me merma bastante. Buscamos un equilibrio donde tengamos la velocidad suficiente y la pegada suficiente para sorprenderlos", señaló.

En cuanto a las limitaciones impuestas por el coronavirus en un deporte de contacto como el suyo, Vidal explicó que en Galicia hay que poner un filtro, al que llaman pantalla, que "agobia un poco".

"Bajas un poco los tiempos de entreno y entras un poquito antes en fatiga, pero poder entrenar es lo más importante a día de hoy para poder llegar lo mejor posible a los Juegos", concluyó.

