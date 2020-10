Alfonso Cabello es uno de los grandes ciclistas paralímpicos españoles. Su currículum, repleto de medallas en Mundiales, Europeos y Juegos así lo refleja. Su último logro ha sido un bronce individual y un oro por equipos en el Campeonato de España absoluto compitiendo con deportistas sin discapacidad.

Sobre esa posibilidad, la de que en un futuro cercano deportistas con y sin discapacidad pudieran competir juntos en grandes torneos internacionales como unos Juegos dio su opinión.

"Siendo sinceros es difícil competir con deportistas sin discapacidad, pero tampoco una locura. Podría ser posible, por qué no. Cierto que por los sistemas de clasificación, en unos Juegos, no, pero sí en una Copa del Mundo por ejemplo", confesó.

El cordobés es un habitual en las citas nacionales absolutas. Compite con deportistas sin discapacidad y obtiene resultados brillantes, incluso subiendo a lo más alto del podio. "No me preocupo de los factores externos, el kilómetro en pista es igual para todos y mi único objetivo es estar concentrado para hacerlo lo mejor posible".

Diferencia mediática

Lo que sí encuentra el ciclista cordobés es la diferencia mediática entre deporte olímpico y paralímpico. "Es verdad que este año, por las circunstancias tan especiales que vivimos, ha sido un poco diferente, pero es verdad que la cobertura es mayor y la repercusión de tus resultados se notan más", comentó durante su participación en 'Objetivo Tokio' de Teledeporte.

Precisamente por las circunstancias derivadas de la COVID-19, los deportistas están encontrando multitud de dificultades para llevar a cabo su preparación. Alfonso se está adaptando aún a todo ello.

"Ahora estoy entrenando al aire libre aquí en Pozoblanco (Córdoba). Es cierto que me gustaría estar en la Blume, en Madrid, y poder utilizar el velódromo de Galapagar, algo que me viene fenomenal, pero ahora mismo no es posible", señaló.

"No importa, hay que ir día a día y acoplarse. Aun así, creo que estoy llevando a cabo una buena preparación", explicó Alfonso Cabello , aspirante a medalla en Tokio.

Las plazas en ciclismo no son nominativas, pero a buen seguro que, por sus excelentes resultados, Cabello estará allí y será una de las grandes bazas españolas para conseguir medalla. "No quiero gastar fuerzas en algo que no depende de mí. Lo que tenga que ser, será, y nos adaptaremos".

