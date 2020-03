El ex jugador de baloncesto Alfonso Reyes no olvidará nunca estos últimos días, desde el pasado 13 de marzo sintió que en su cuerpo había entrado un enemigo, el coronavirus COVID-19, y desde entonces comenzó un relato en las redes sociales sobre su estado, tanto físico como anímico, al que este domingo puso un punto y seguido al confirmarse que no tiene neumonia y pasarle a una habitación del hospital.

Su relato, en un sinfín de capítulos, o mejor dicho en este caso de tuits, casi doscientos, resume posiblemente en el sentimiento de muchos españoles, que sufren el contagio del mayor enemigo con el que posiblemente se haya encontrado la humanidad durante las últimas décadas.

Reyes escribe tal y como siente en cada momento. Desde que empezó a darse cuenta que algo malo le pasaba: "Me temo que he pillado el «bicho». Ayer 39°C de fiebre, escalofríos y tos seca. Esta mañana algo mejor. Estoy aislado. Estuve en contacto con mi hermano Felipe antes de que entrara en cuarentena. Él está asintomático".

Siempre con humor

Aquél día ya mostró que el humor iba a ser una de sus principales armas para derrotar al virus: "Espero que mis anticuerpos «caneneros y cordobeses» derroten al virus» chinorri». Versión coña ortega-smithona".

Una ironía y gracia que no abandona en los días que lleva de relato de su enfermedad. Un ejemplo más: "Lo bueno es que no hay mocos ni «cagalera». Tengo las reservas justas y necesarias de papel higiénico".

Esta es lo que le espera al «bicho». pic.twitter.com/fdKBO2IQhn — Alfonso Reyes (@alfreyes14) March 14, 2020

Pero, en este diario tuitero, el que fuera pívot del Estudiantes y Real Madrid y de la selección española también muestra sus momentos bajos por la enfermedad, como cuando el pasado 15 de marzo afirma "está siendo una noche toledana. El malestar de cabeza, cuello, espalda y la tos, me han impedido conciliar regularmente el sueño. A pesar del gelocatil nocturno. Aquí estamos desvelados. Lo intento de nuevo".

Eso sí, al final de la pesadilla nocturna, vuelve su humor, "he podido dormir algo pero ahora estoy como si me hubiera pasado por encima un rebaño de búfalos cafre". Y siempre con palabras de agradecimiento hacia los sanitarios: "Afortunadamente respiro muy bien. Por la mañana creo que estaré mejor. Estoy comiendo lo justo (estoy en un hospital de 6 estrellas cuidado por la mejor enfermera a la que veo a distancia). El tipín que se me va a quedar va a ser de portada".

Viendo un anuncio de Meetic, quizá no sea el mejor momento... — Alfonso Reyes (@alfreyes14) March 15, 2020

Términos bélicos

En su lucha contra el virus no deja de utilizar términos militares, "como hijo de artillero", o ejemplos de de batallas épicas como "Todos contra el invasor. Si el Corso no pudo con nosotros no va a triunfar el virus. Mis Castaños, Reading, Empecinado, Daoiz y Velarde (que eran 2), Espoz y Mina (que era uno) están luchando sin cuartel. Los trataré mucho mejor que lo hizo F. VII con los de carne y hueso".

Tiro de reservas. He ordenado a las divisiones auxiliares en reserva formadas por anticuerpos de mis ancestros tartésicos, griegos, fenicios, púnicos, íberos, celtas, romanos, godos, judíos y musulmanes que ataquen con todo lo gordo. Lo llevas clarinete, bichito. — Alfonso Reyes (@alfreyes14) March 17, 2020

Su relato, en ocasiones, se convierte en un diario, abre numerando el día que lleva de su enfermedad donde comiena con un resumen de cómo pasó la noche. Unas veces le pasó por encima una estampida de ñus, y otras veces un autobús de la EMT.

También muestra sus críticas a la falta de previsión para afrontar esta crisis sanitaria.

En cuanto a síntomas, aparte de fiebre y tos, Reyes lo define como "una resaca de las malas", pero se explaya más: "Salvo momentos puntuales de tranquilidad (por la mañana y a media tarde), sensación continúa de resaca. El cerebro parece que quiera desbocarse y las ideas son recurrentes. Sin embargo, no se pierde lucidez. La tos principalmente al hablar y por la noche".

En mi caso :

-Salvo momentos puntuales de tranquilidad (por la mañana y a media tarde), sensación continúa de resaca.

-El cerebro parece que quiera desbocarse y las ideas son recurrentes. Sin embargo, no se pierde lucidez.

-La tos principalmente al hablar y por la noche. — Alfonso Reyes (@alfreyes14) March 18, 2020

Sin tregua

La lucha que relata no para y le lleva a soltar todo lo que tiene dentro: "Este virus es hideputa, hediondo, legañoso, mentecato, malandrín, lamecharcos, gorrino, ganapán, huevón, mangurrián, mequetrefe, cabrón, sabandija, pamplinas, soplagaitas, zampabollos, zoquete, tuercebotas, tragaldabas, piojoso, pollopera, comemierda, pelagatos, parguela...".

En los siguientes días se nota en sus mensajes el cansancio de tantos días luchando con el que ya denomina "perro negro" por el virus. "9° día de lucha: 38°C. Apenas he dormido, estoy exhausto. Esto es durísimo. He tenido toda la noche al «perro negro» vagando por mi cabeza".

Y es que por entonces ya eran seis los kilos que había perdido, el 21 de marzo, una jornada en la que fue ingresado tras realizarle una radiografía. "Al final me ingresan. La placa ha salido algo peor que el otro día y han decidido que me quede".

El ingreso no significa que aparque su relato en la lucha contra el virus, todo lo contrario, continúa y va contando su espera a que le den una cama "Aquí seguimos sin pegar ojo en una silla", aunque luego ya "Me dieron la cama sobre las 4. He podido dormir", para seguir con las buenas noticias: "Me pusieron oxígeno y la saturación al 97%, muy buena" y luego "Me acaban de quitar el oxígeno porque saturo bien".

Eso sí, siempre con el agradecimiento a todos los que han seguido y apoyado su evolución:

Debo insistir, gracias infinitas por vuestro apoyo y ánimo. Ayuda muchísimo, no estoy solo. Siento el aliento de decenas de legiones dispuestas a aniquilar al hideputa. — Alfonso Reyes (@alfreyes14) March 22, 2020

Hasta las 18:30 de este domingo, su último tuit da muchas esperanzas, con un enlace a YouTube con el Viva la Vida de Coldplay.

practicodeporte@efe.com